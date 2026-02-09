Haberler

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde dün çöken ve 5 katlı olduğu belirtilen binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 kente birden hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Siirt'te taşlı sopalı kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

Kavga değil adeta meydan savaşı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 kente birden hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan öncesi fahiş zam yapılmıştı! Yarından itibaren yasaklanacak
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler