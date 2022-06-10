Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Trablus'taki silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile bir araya geldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyet gösteren silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile Libya'daki siyasi krize dair görüşme gerçekleştirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyet gösteren silahlı grup liderleri, Faslı yetkililer ile Libya'daki siyasi krize dair görüşme gerçekleştirdi.

El Wasat sitesinin haberine göre, Fas'ın Suhayrat kentinde yapılan görüşmede, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa arasında yaşanan siyasi krize dair çözüm önerileri ele alındı.

Silahlı grup liderleri, Libya'daki siyasi krize çözüm önerisi olarak Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin 2022 yılının sonuna kadar görevine devam etmesini ve bu durumun seçimlerin yapılması için iyi bir başlangıç teşkil edebileceğini sunduğu kaydedildi.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Dibeybe Tripoli Tobruk Libya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title