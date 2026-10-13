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Trablus'ta yağmur sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağmur nedeniyle yollar ve caddeler su altında kaldı, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Kızılay ekipleri su birikintisinde elektrik akımına kapılan bir kişinin cesedine ulaştı, Trablus Üniversitesi eğitime bir gün ara verdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağmur nedeniyle yol ve caddeleri su bastı, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı.

Libya Kızılayı Trablus Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin yağmurun ardından su birikintisi oluşan bir bölgede elektrik akımına kapılan bir kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların açık kablolardan ve elektrik trafolarından uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Öte yandan Trablus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarında ise başkentin birçok caddesinde yağmur sonrası biriken sel sularının seviyesinin araçların üzerini kapattığı görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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