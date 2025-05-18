Trablus'ta Tüm Yollar Açıldı, Hayat Normale Dönüyor

Trablus Emniyet Müdürlüğü, dün toprak bariyer ve çöp yığınlarıyla kapatılan kentteki tüm yolların açıldığını ve işler durumda olduğunu duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamada, Trablus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin trafiğin akışını ve hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Trablus'ta dün toprak bariyer ve çöp yığınlarıyla kapatılan tüm yolların sabah saatlerinde temizlenerek trafiğe açıldığı aktarıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'ta Gıneyve Tugayı olarak da bilinen İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.