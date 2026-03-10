Libya İçişleri Bakanlığı, Trablus'ta keşfedilen toplu mezardan 2 ceset çıkarıldığını duyurdu

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta keşfedilen bir toplu mezardan 2 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus'un Ebu Selim bölgesinde toplu mezar bulunduğuna ilişkin ihbar gelmesinin ardından Başsavcılığın gözetiminde ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki arama ve kazı çalışmaları sonucunda 2 cesede ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Müdürlüklerini Destekleme Biriminden yapılan açıklamada ise Mayıs 2025'te Trablus'ta hükümet güçlerinin operasyonuyla tasfiye edilen milis grup İstikrarı Destekleme Birimine mensup bir kişinin itirafı üzerine toplu mezarın yerinin keşfedildiği belirtildi.

Toplu mezardan 2 cesedin çıkarıldığı, başka cesetlerin çıkarılması çalışmalarının ise devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çetenin (İstikrarı Destekleme Birimi) çöküşünden sonra ülkeyi terk etmeyi başaran bu kişi, vicdanıyla mücadele ettikten sonra sonunda bildiklerini itiraf etmeye karar verdi. Polise olay yerini gösterdi, kaçırılan, işkence gören ve öldürülenlerin isimlerini ve kesin koordinatlarını verdi. Bu kişiler, Ebu Selim'deki sözde İstikrarı Destekleme Birimi'ne bağlı çete tarafından öldürülmüştü."