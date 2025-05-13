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Trablus’ta Seçim Sonuçları Protesto Edildi

Trablus’ta Seçim Sonuçları Protesto Edildi
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Lübnan'ın Trablus kentinde, belediye seçim sonuçlarının açıklanmamasını protesto eden vatandaşlar, Adalet Sarayı önünde toplandı. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, kalabalığı sakinleştirmek için bölgeye intikal etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde toplanan vatandaşlar, pazar günü gerçekleşen belediye seçim sonuçlarının açıklanmamasını protesto etti.

Lübnan'da 6 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimleri için mayıs ayı boyunca her hafta pazar günü ülkenin farklı bir bölgesi sandık başına gidiyor.

Akkar vilayeti ile Trablus ve beldelerini kapsayan Kuzey vilayetinde 11 Mayıs Pazar günü oylar kullanılarak çoğu yerde sonuçlar açıklandı.

Trablus kentinde ise sandıkların kapanmasının üzerinden 1 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması halkın tepkisine neden oldu.

Akşam saatlerinden itibaren Trablus Adalet Sarayı'nın önünde çok sayıda kişi toplanırken, kentin farklı bölgelerinden de tepki amacıyla havaya ateş açıldı.

Bunun üzerinde Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ve Adalet Bakanı Adil Nassar, Trablus'a intikal ederek Adalet Sarayı'nın önündeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Sandıkların güvenlik güçlerinin gözetiminde kapatılarak Adalet Sarayı'na taşındığı ve sayımların yapıldığı bilgisini paylaşan Haccar, "Sonuçların bu gece açıklanmasını bekliyoruz. Sayımların hızlandırılması için buradayız. Yargıçların ve sayım işlemlerinin şeffaflığına güveniyoruz." dedi.

Başbakan Nevvaf Selam da yaptığı açıklamada, Trablus'taki durumu yakından takip ettiğinin altını çizerek, göstericilerin sakinleşerek hükümete güvenmeleri çağrısında bulundu.

Belediye seçimleri için 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek'te, 25 Mayıs Pazar günü de Güney vilayeti ile Nebatiye'de halk sandık başına gidecek.

Lübnan'da 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri için en son 2016'da sandık başına gidilmişti. Ülkede 3 kez ertelenen belediye seçimlerinde, toplamda 1059 belediye ve 2 bin 500 muhtar belirlenecek.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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