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Tosya Kaymakamı Konak, okul ziyaretinde öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinledi

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Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu ile Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret etti. Konak, okulda inceleme yapıp öğrencilerle sohbet etti ve veli toplantısında okul aile iş birliğinin önemini vurguladı.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, öğrencilerle bir araya geldi.

Konak, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu ile Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Konak, genel durum hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Konak, onlarla sohbet edip istekleri olup olmadığını sordu, derslerinde başarı diledi.

Okulun veli toplantısına da katılan Konak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde okul aile iş birliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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