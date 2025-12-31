Haberler

Tosya'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde 25 santimetreyi buldu. Yolların buzlanması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, ekipler ulaşım için çalışmalar yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Sabah işe giden vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi kar mücadele ekipleri, merkez ve köylerde ulaşımın aksamaması için gece saatlerinden itibaren gerekli çalışmaları yapmaya başladı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Haberler.com
500

