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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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