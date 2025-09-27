Tosya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi İsmail Tokaç Toprağa Verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis meslek yüksekokulu öğrencisi İsmail Tokaç'ın cenazesi toprağa verildi.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi İsmail Tokaç (20) için Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Tokaç'ın yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İl Emniyet Müdürü Tamer Taç, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile okul arkadaşları katıldı.

Dua edilmesinin ardından Tokaç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polisler tarafından cenaze aracına yerleştirildi.

Daha sonra ilçeye bağlı Ortalıca köyüne götürülen Tokaç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Tosya ilçesinde dün, M.M.T. yönetimindeki 37 KK 756 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde aynı yönde seyreden H.U'nun kullandığı 37 EE 514 plakalı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S.K, O.B, İ.Ş. ve İsmail Tokaç yaralanmıştı. Tokaç, kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.