Tosya'da Özel Gereksinimli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Tosya'da Özel Gereksinimli Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenledi. Sergi, Tosya Millet Kıraathanesi'nde açıldı ve katılımcılara el sanatları ile resimler tanıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler tarafından Tosya Millet Kıraathanesi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesi, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Uskan tarafından sergilenen el sanatları ve resimler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vatandaşlardan da ilgi gören sergi gün boyu ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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