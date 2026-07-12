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Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'da orman yangını
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hıdırlık Tepesi mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki Hıdırlık Tepesi mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçe merkezindeki Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine yakın bir noktada çıkması nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Hıdırlık Tepesi bölgesinde meydana gelen yangına, Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk andan itibaren müdahale etmektedir. Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmekte olup, şu an itibarıyla vatandaşlarımızı paniğe sevk edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde yangın söndürme helikopterleri de görevlendirilmek üzere hazır bekletilmektedir. Süreci ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyor, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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