Haberler

Tosya'da öğrenciler ihtiyaç sahibi ailenin mutfağını yeniledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Ben Her Yerde Varım Projesi' kapsamında öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi bir ailenin mutfağı yenilendi. Proje, mesleki ve teknik eğitimin önemini artırmayı amaçlıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi bir ailenin mutfağı tamamen yenilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Her Yerde Varım Projesi"nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmalarının amaçlandığını anlatan Toğrul, şunları kaydetti:

"İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir aile için hayırseverlerimizin de katkılarıyla Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz atölyede meslek öğretmenleri gözetiminde mutfak dolabı imal etti. Ailenin mutfak dolapları, tezgahı ve yer döşemesi tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve kullanışlı yaşam alanı oluşturuldu. Toplumda mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesi, tanıtılması ve saygınlığının artırılması amacıyla hayata geçirilen projenin ilçemizde başarıyla uygulanması herkes gibi bizleri de çok mutlu etti."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı