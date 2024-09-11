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Tosya'da İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Demirci, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tosya İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Demirci, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Lütfü Samed Yolbulan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Cumhuriyet Savcıları Ömer Kalaycı ve Ali Faruk Avcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Demirci kastamonu Demirci Eğitim Güncel Tören Tosya

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