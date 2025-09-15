Tosya'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Paşa İlkokulu'nda devam eden törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Toğrul, yeni bir eğitim-öğretim yılına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaz tatili boyunca okulların sessiz olduğunu belirten Toğrul, şunları kaydetti:

"Bizler, bütün bir yaz boyunca öğrencilerimizi özlem ve sabırsızlıkla bekledik. Çünkü okul, öğrencisiyle anlam bulur, öğrenci olmadan boş bir binadan ibarettir. Sevgili öğrenciler, sizler bu milletin en kıymetli hazinesisiniz. Burada öğrenilecek her bir bilgi, kazanılacak her değer, sizleri güçlü, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler yapacaktır. Bu duygular içerisinde öncelikle ilçemizin, sonrasında ülkemizin, İlköğretim Haftasını kutluyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.