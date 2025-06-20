Tosya'da Ahilik Yemini ve Ustalık Belgesi Töreni Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Ahilik yemini ve ustalık belge töreni" düzenlendi.

Tosya Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Tosya Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Ateşoğlu, yaptığı konuşmada, ahiliğin evrensel insanlık değerleriyle uyum gösteren hatta onların üzerinde bir kültür olduğunu söyledi.

Medeniyet hazinesi olan ahilik teşkilatının sade, net ve asil bir Müslüman Türk hareketi olduğunu vurgulayan Ateşoğlu, "Okulumuzda bu dönem sonunda çeşitli dallarda meslek lisesi diploması ile ustalık belgesi alarak mezun olacak geleceğin girişimci gençlerine değer vermek ve onları onure etmek için düzenlediğimiz programa katılımlarınızdan ötürü hepinize şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KESOB) Başkanı Yücel Gedik ise mesleki eğitim merkezleri ve odaların önemine değindiği konuşmasında, "İşletmelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, günümüz teknolojileriyle donatılmış kalfa ve ustalar yetiştirerek Kastamonu merkez ve ilçelerimizde sanayinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Öğrencilerimizin teknolojik donanımlarının yanı sıra ahlaki milli ve manevi değerlerinin canlı kalması için çalışmaktayız." dedi.

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu tarafından tüm öğrencilere ahilik yemini yaptırıldı.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından da dua edildi.

15 branşta 28 öğrenciye, meslek lisesi diploması, ustalık belgesi ve mezuniyet ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda katılımcılara Tosya'ya has un helvası ikramı yapıldı.

Törene, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapcı, Baro İlçe Temsilcisi Av. Erdoğan Güven, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, oda başkanları. öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.