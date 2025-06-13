Tosya'da 3 Araçla Meydana Gelen Kazada 9 Kişi Yaralandı

Tosya'da 3 Araçla Meydana Gelen Kazada 9 Kişi Yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 yolu Yapraklı Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, D-100 yolu Yapraklı Kavşağı altgeçidinde 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirerek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir minibüs ve ardından bir otomobile çarpan araç büyük hasara neden oldu. Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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