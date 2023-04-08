Tosuncuk'un iş ortağı Türkiye'ye iade edildi
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Uruguay'da Tosuncuk'un işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ÇİFTLİK BANK davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel