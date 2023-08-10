Toroslar Belediyesi Yayla Yollarında Temizlik Çalışması Yaptı

Toroslar Belediyesi ekipleri, yayla yollarındaki yeşil alanlarda temizlik çalışması yaptı. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yollarının çevresindeki yeşil alanları temizledi ve ağaçları budadı. Ayrıca Gözne Mahallesi'ndeki futbol sahasında da yenileme çalışması gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeşil alanlardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.