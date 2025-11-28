Tornavida ile Eniştesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Aydın'ın İncirliova ilçesinde eniştesini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sınırteke Mahallesi'nde 13 Haziran'da eniştesi Şenol Göktaş'ı (63) tornavidayla öldüren Ozan Kaya'nın (32) yargılandığı davanın duruşması, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu, Kaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Savcı, sanık hakkındaki mütalaasında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Son sözleri sorulan Kaya, "Allah hepimize sahip çıkıyor, korku yok." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, 13 Haziran'da Şenol Göktaş (63), eşinin yeğeni Ozan Kaya (32) tarafından tornavidayla öldürülmüştü. Kaya, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.