Torbalı'da Seyir Halindeki Araca Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Torbalı'da Seyir Halindeki Araca Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ise yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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