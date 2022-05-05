Torbalı'da Hıdırellez ateşi yanacak

Torbalı Belediyesi'nden ' Hıdırellez' programı

Daha önce Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından gelenek haline getirilen ancak koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşmeyen Hıdırıellez şenliği yarın Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryerinde gerçekleşecek.Daha önceki yıllarda da düzenlenen ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Hıdırellez Şenliği'nde bu yıl sesiyle, dansıyla büyüleyen Ümmüye sahne alacak. Saat 21.00'da başlayacak olan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Daha sonra ise alanda sanatçılar sahne alarak çeşitli güzel müzikleri ile Torbalılıları eğlendirecekler.

ŞENLİK ALANINA ARAÇLAR KALKACAK

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak için, binlerce Torbalılı Perşembe günü akşam bir araya gelecek. Dileklerin tutulup, ateşlerin yakılacağı gece için Torbalı Belediyesi hazırlıklarını büyük oranda tamamladı. Özellikle Roman vatandaşların büyük ilgi göstereceği etkinlikler de her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, Yazıbaşı, Çaybaşı ve Subaşı mahallelerinden 20.00'de şenlik alanına araçlar kaldırılacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Türk Dünyasının genelinde yaşanan Hıdırellez geleneğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm Torbalılıları Hıdırellez etkinliklerine davet etti. Bu tür sosyal etkinliklere önem verdiklerini ifade eden Tekin, "Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdırellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek ve geçmişi canlı tutmak amacıyla coşku içinde kutlayacağız. Özümüzü, kültürümüzü ifade eden değerlerimize sahip çıkma, yaşatma adına herkese görevler düşmektedir. Biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Tüm Torbalı halkını yarın akşam düzenleyeceğimiz Hıdırellez şenliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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