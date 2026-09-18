Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali başladı

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Edirne Valiliğince düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen yürüyüş için katılımcılar, Valilik bahçesinde toplandı.

Festivale katılan yerli ve yabancı şef ile gastronomi uzmanları, "fahri şef" ilan ettikleri Vali Yunus Sezer'e şef önlüğü giydirdi.

Ardından Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, siyasi parti temsilcileri, aşçılar, şefler, ciğerci ustaları ve beraberindekiler, bando eşliğinde Selimiye Meydanı'na yürüdü.

Burada "Sütten Peynire Gastronomi Ateşi" yakıldı, Edirne beyaz peynirinin geleneksel üretimi anlatıldı, peynir mayalandı. Etkinlikte, vatandaşlara da peynir ikram edildi.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada Edirne'de bir asırdır peynir mayalandığını söyledi.

Beyaz peynirin başkentinin Edirne olduğunu belirten Sezer, Edirnelileri festivale davet etti.

"Dünyanın En Uzun Peynir Sofrası" kurulacak

Bu yıl "Edirne beyaz peyniri" temasıyla düzenlenecek festivalin en dikkati çeken etkinliklerinden biri "Dünyanın En Uzun Peynir Sofrası" olacak.

Coğrafi işaretli Edirne beyaz peynirinin başrolde olacağı sofrada, kentin gastronomi kültürü ve paylaşma geleneği bir araya getirilecek. Etkinlikle, Edirne beyaz peynirinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Festivalde Edirne beyaz peynirinin üretim kültürü, geçmişten bugüne uzanan hikayesi ve kentin gastronomik kimliğindeki yeri çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Yerel peynir üreticilerinin stant açacağı festival alanında ziyaretçiler, farklı üreticilerin ürünlerini tatma ve peynirin üreticiden sofraya uzanan yolculuğunu yakından tanıma imkanı bulacak.

Festivalde, mandıra etkinlikleri ve peynir üretim kültürüne yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında hazırlanan "Edirne Beyaz Peyniri Belgeseli" izleyiciyle buluşacak, kentin gastronomi kültürü ve üreticilerini konu alan fotoğraf sergisi açılacak.

9 Balkan ülkesinden şefler katılacak

Festivalin uluslararası etkinlikleri kapsamında aralarında 9 Balkan ülkesinden geleceklerin de bulunduğu 45 şef Edirne'de buluşacak.

Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda profesyonel ve amatör şefler ile gastronomi öğrencileri hünerlerini sergileyecek.

Gastronomi dünyasından şefler, üreticiler ve yerel lezzet temsilcilerinin yer alacağı festival, 3 gün sürecek. Program kapsamında söyleşiler, atölyeler, yemek gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA