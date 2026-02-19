Haberler

Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Yolun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Devriyedeki jandarma fark etmiş

Yamaçtan toprak kaymaya başladığını, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan otoyol jandarma ekiplerinin fark ettiği öğrenildi.

Kayan toprak, taş ve kaya parçalarının yola inmeye başlandığının görülmesi üzerine tedbir amacıyla Turgutlu ve Saruhanlı gişeleri trafiğe kapatıldığı, olay sırasında otoyolda seyir halinde bulunan araçlarının devriye ekiplerinin eskortu eşliğinde güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

Kayan toprağın karşı şeride ilerleme ihtimali üzerine ekiplerin İzmir istikametini de ulaşıma kapatarak önlem aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
