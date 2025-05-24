Toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıştığı arazide toprak kayması sonucu toprak altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalışırken kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'ndeki arazide kepçe operatörü 38 yaşındaki Halil Koyuncu, H.Y.'ye (34) ait arazide çalışma yaparken toprak kaydı. Koyuncu, toprak altında kaldı.

TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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