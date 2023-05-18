Toplu alanlarda USB ile telefon şarjında 'veri hırsızlığı' riski

Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarının uzun süreli kullanımı, şarj ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dışarıdayken telefonları şarj etmek için bulunan USB girişli şarj istasyonları ise veriler için risk taşıyor. Geçen haftalarda FBI da, toplu kullanıma açık tüm USB portlarını hedef gösterdi. Metrobüste, otobüste, kafelerde, alış veriş merkezlerinde, havalimanı ve otogar gibi toplu alanlarda bulunan şarj istasyonları için Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Metin, telefonlara casus yazılım yüklenme riski olduğunu söylerken, vatandaşlar da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti. Otogarda bulunan şarj istasyonundan sorumlu Paşa Çetin de, böyle bir sorunla daha önce karşılaşmadıklarını, makinelerin powerbanklerle aynı işlevi gördüğünü söyledi.

CASUS YAZILIMLAR YERLEŞTİRİLEBİLİR; VERİLERE ERİŞİLEBİLİYOR

TELEFONU KAPATARAK ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

BİLGİSAYARLARDA ŞARJ EDERKEN DİKKAT

SADECE ŞARJ İÇİN KULLANILAN KABLOLAR TERCİH EDİLEBİLİR

MECBUREN KULLANIYORUZ

VERİLERİ ÇALACAK BİR CİHAZ YOK