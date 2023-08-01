Topçam Şenlikleri'nde Tokat'ın meşhur sebze ve meyveleri birincilik için yarıştı

Tokat'ın meşhur sebze ve meyveleri, Topçam Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada birincilik için yarıştı. Yarışmaya Tokat Valisi, Belediye Başkanı ve il protokolü de katıldı.

Topçam şenlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada Tokat'ın meşhur sebze ve meyveleri birincilik için yarıştı.

Kanal Tokat'ın kenarında düzenlenen Topçam şenlikleri hız kesmeden devam ediyor. Şenliğin 5. Gününde ise Tokat'ta yetişen meyve ve sebze yetiştiricileri birincilik için yarıştı. Tokat domatesi, Tokat biberi, Tokat Salamura bağ yaprağı, şeftali ve çilek olmak üzere 5 farklı yetirici ürünleriyle yarışmaya katıldı. Düzenlenen yarışmaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, milletvekilleri ve il protokolü katıldı. Yarışmada birinci olanlara altınları verildi.

"Tokat yaprağımızı tanıtmaya devam edeceğiz"

Tokat yaprağını tanıtmaya devam edeceklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu" Tokat'ın yaprağı dillere destandır. Bugün gittiğiniz birçok büyükşehirin pazarlarında Tokat yaprağı satılır. Tokat'ta ekonomik anlamda girdileri çoğaltmalıyız ki bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Burada da üreticilerimiz var. Onları da tebrik ediyorum. Çok küçük farklar ile birincilik seçimleri olacak. Tokat yaprağı ile sarma yapan, dolma yapan hanımefendilerimiz bulunuyor. İnşallah bu şekilde Tokat yaprağımızı daha da tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT