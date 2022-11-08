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TOPALLAYAN KÖPEĞİN BACAĞINDAN 200'DEN FAZLA 'SAÇMA' ÇIKTI

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İZMİT'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.

İZMİT'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde röntgen filminin çekilmesiyle, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı. Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli Güncel Haberler

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