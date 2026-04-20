Çin'in Tongliao Kentinde Mısır Ekim Alanının 2026'da 1,33 Milyon Hektara Ulaşması Bekleniyor

TONGLİAO, 20 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tongliao kentine bağlı Horqin Sol Orta Sancağı'ndaki bir tarla görülüyor, 17 Nisan 2026.

İç Moğolistan'ın doğusundaki önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Tongliao'da mısır ekiminin yoğun dönemi yaklaşırken, tarla sürme çalışmaları sona yaklaştı. Tongliao'da mısır ekim alanının 2026 yılında 1,33 milyon hektara ulaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)

