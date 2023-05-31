Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tomarza'da Depremzede Öğrencilerden Başkan Şahin'e Ziyaret

Tomarza'da Depremzede Öğrencilerden Başkan Şahin'e Ziyaret

Güncel Haberler

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde depremzede öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen ve Tomarza Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hafta sonu Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde piknik düzenleyen Şahin'i makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde depremzede öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen ve Tomarza Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hafta sonu Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde piknik düzenleyen Şahin'i makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, böyle bir etkinlikte kendilerine farklı bir gün geçirme imkanı sunduğu için Şahin'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Ziyarette okul yöneticileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel

Kahramanmaraş Davut Şahin Erciyes Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title