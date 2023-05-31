Tomarza'da Depremzede Öğrencilerden Başkan Şahin'e Ziyaret

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde depremzede öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen ve Tomarza Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hafta sonu Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde piknik düzenleyen Şahin'i makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde depremzede öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen ve Tomarza Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hafta sonu Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde piknik düzenleyen Şahin'i makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, böyle bir etkinlikte kendilerine farklı bir gün geçirme imkanı sunduğu için Şahin'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Ziyarette okul yöneticileri de hazır bulundu.