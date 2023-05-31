Tomarza'da altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yollar asfaltlanacak
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Tomarza ilçesinde Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) ile KASKİ'inin altyapı çalışması yürüttüğü mahallede yollar asfaltlanacak. Belediye Başkanı Davut Şahin, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra mahalledeki ana arterlere sıcak asfalt sereceklerini kaydetti.
Tomarza ilçesinde Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) ile KASKİ'inin altyapı çalışması yürüttüğü mahallede yollar asfaltlanacak.
Belediye Başkanı Davut Şahin, bu yıl yatırım programına aldıkları Kurtuluş Mahallesi'nde ana arterlerde sıcak asfalt çalışması öncesi KCETAŞ ve KASKİ ekiplerinden altyapı hizmetlerine yönelik bilgi aldı.
Şahin, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra mahalledeki ana arterlere sıcak asfalt sereceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel