Haberler

"Bu bölgede demokrasi işlemiyor": ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi

'Bu bölgede demokrasi işlemiyor': ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi Haber Videosunu İzle
'Bu bölgede demokrasi işlemiyor': ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'ya yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye'nin Hamas–İsrail arasındaki ateşkeste kritik rol oynadığını söyleyen Barrack, Arap ülkelerine ise tartışma yaratacak bir yönetim önerisinde bulundu. "Bu bölgede en iyi işleyen model hayırsever bir monarşidir" ifadelerini kullanan Barrack, Batı'nın yıllardır dayattığı demokrasi anlayışının Orta Doğu'da karşılık bulmadığını savundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'ya yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye'nin Hamas–İsrail arasındaki ateşkeste kritik rol oynadığını söyleyen Barrack, Arap ülkelerine ise tartışma yaratacak bir yönetim önerisinde bulundu. "Bu bölgede en iyi işleyen model hayırsever bir monarşidir" ifadelerini kullanan Barrack, Batı'nın yıllardır dayattığı demokrasi anlayışının Orta Doğu'da karşılık bulmadığını savundu.

Barrack, Katar'ın başkenti Doha'daki 23. Doha Forum'da yaptığı konuşmada, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkeste Türkiye'nin kilit rol oynadığını belirterek, "Hamas ile diyaloğu sürdürmekle eleştirilen Türkiye devreye girmeseydi bugün bulunduğumuz noktaya gelemezdik." dedi.

Aynı süreçte Katar'ın da belirleyici olduğunu vurgulayan Barrack, Katar Emiri'nin ve Dışişleri Bakanı'nın Hamas ile yürütülen müzakerelerde kritik pay sahibi olduğunu söyledi.

"BATI BU BÖLGEDE HEP HATA YAPTI"

Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel nedeninin Batı'nın uzun yıllardır bölgeye dayattığı politikalar olduğunu savunan Barrack, "Sykes-Picot'tan bugüne kadar Batı'nın bölgeye empoze ettiği neredeyse her karar bir hata oldu ve bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçmiş müdahaleleri incelediğini belirten Barrack, "Batı'nın geçmişteki hatalarını artık görmeye başladığını" ifade etti.

"GERÇEK DEMOKRASİ YOK, İŞLEYEN MODEL MONARŞİ"

Konuşmasında Orta Doğu'daki yönetim modellerine geniş yer veren Barrack'ın en çok dikkat çeken ifadesi şu oldu:

" Demokrasi, bu coğrafyada Batı'nın anladığı şekilde işlemiyor. İsrail kendisini demokrasi olarak tanımlayabilir ama gerçekte bu bölgede en iyi işleyen model hayırsever bir monarşidir."

Irak ve Libya gibi örneklerde parlamenter düzen çabalarının "felç haline" dönüştüğünü söyleyen Barrack, Batı'nın rejim dayatma politikasının bölgelere zarar verdiğini savundu.

"SURİYE KENDİ DÜZENİNİ KURMALI"

Suriye konusunda yeni bir yaklaşım gerektiğini belirten Barrack, ABD'nin bu kez müdahaleci olmayacağını ifade etti:

"Onlara kendi sistemlerini kendilerinin tanımlamasına izin vermeliyiz. '12 ayda demokrasi' dayatmak doğru değil."

Suriye'nin kampların yönetimi, toplulukların entegrasyonu, yabancı savaşçıların dağıtılması ve kimyasal silahlar konusunda "iyi işler çıkardığını" savunan Barrack, bölgenin "yeni bir fırsat dönemine" girdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Yakında birşeyler olacak belli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.