Tokyo Üniversitesi, Harvard'dan Etkilenen Öğrencileri Geçici Olarak Kabul Etmeyi Planlıyor

Tokyo Üniversitesi, Harvard'dan Etkilenen Öğrencileri Geçici Olarak Kabul Etmeyi Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Tokyo Üniversitesi, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planından etkilenen öğrencileri geçici olarak kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planından etkilenen yabancı öğrencileri geçici olarak kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Trump yönetiminin Harvard Üniversitesine uluslararası öğrenci kabulünü durdurma planı geçici olarak engellense de konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Japonya'da yayımlanan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Tokyo Üniversitesinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin planından etkilenmeleri halinde Harvard'daki yabancı öğrencilerin geçici kabul edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ülkesinden ayrılan bazı öğrencileri kabul eden üniversitenin, benzer sistemi Harvard Üniversitesindeki yabancı öğrencilere de uygulamayı değerlendirdiği kaydedildi.

Geçici kabul edilen Harvard öğrencilerine aldıkları dersleri tamamlamaları halinde sertifika verileceği belirtilen açıklamada, "Genç, yetenekli öğrencilerin ara vermeden eğitimine devam etmesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.