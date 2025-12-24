Albüm: Japonya'da Protestocular Başbakan Takaiçi'nin Taiwan Hakkındaki Sözlerini Geri Almasını İstedi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, protestocular Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri almasını talep etti. Nükleer silahlanmayı savunan bir hükümet yetkilisinin açıklamaları da protesto edildi.
TOKYO, 24 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da salı günü başbakanlık resmi konutu önünde protesto düzenlendi. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri almasını talep eden göstericiler, nükleer silahlanmayı savunan üst düzey bir hükümet yetkilisinin açıklamalarına da tepki gösterdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel