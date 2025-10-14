Haberler

Tokyo'da Kalkış Sırasında Uçak Pist Işıklarına Çarptı

Japonya'nın Tokyo Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapan All Nippon Airways'e ait Boeing 737 modeli yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra geri döndü. İncelemelerde uçağın tekerlerinin ve pist ışıklarının hasar gördüğü belirlendi, ancak yolcuların yaralanmadığı bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanından kalkarken pist ışıklarına çarptığı düşünülen yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra geri döndü.

Kyodo ajansının haberine göre, All Nippon Airways şirketine ait uçak, yerel saatle 21.00 sularında Iwakuni kentine gitmek üzere Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

Uçak, 22.00 sularında Haneda Havalimanı'na dönüş yaptı.

Yetkililerin incelemesi sonucu uçağın tekerlerinin ve havaalanındaki pist ışıklarının hasar aldığı görüldü.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Boeing 737 model uçağın kalkış sırasında pist ışıklarına çarptığının düşünüldüğü belirtildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçaktaki yolcuların yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
