Albüm: Japonya'da, Başbakan Takaiçi'nin Politikaları Protesto Edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Başbakan Takaiçi Sanae'nin politikalarını protesto etmek amacıyla toplanan kalabalık, anayasa değişikliği ve askeri kapasitenin artırılmasına karşı endişelerini dile getirdi.
TOKYO, 25 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda kişi, Başbakan Takaiçi Sanae'nin politikalarını protesto etmek amacıyla salı akşamı bir araya geldi.
Anayasa değişikliği sürecinin hızlandırılması, askeri kapasitenin artırılması ve ulusal istihbarat mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımlara karşı çıkan protestocular, ülkenin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Kaynak: Xinhua