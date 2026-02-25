Haberler

Albüm: Japonya'da, Başbakan Takaiçi'nin Politikaları Protesto Edildi

Albüm: Japonya'da, Başbakan Takaiçi'nin Politikaları Protesto Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Başbakan Takaiçi Sanae'nin politikalarını protesto etmek amacıyla toplanan kalabalık, anayasa değişikliği ve askeri kapasitenin artırılmasına karşı endişelerini dile getirdi.

TOKYO, 25 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda kişi, Başbakan Takaiçi Sanae'nin politikalarını protesto etmek amacıyla salı akşamı bir araya geldi.

Anayasa değişikliği sürecinin hızlandırılması, askeri kapasitenin artırılması ve ulusal istihbarat mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımlara karşı çıkan protestocular, ülkenin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı