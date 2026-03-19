Tokyo Camisi'nde ramazanda 6 binden fazlası Japon, 20 bin kişi iftar sofralarında ağırlandı

Tokyo Camisi, ramazan ayında Müslümanlar ve Japon halkını iftar sofralarında bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırdı. İftarlar, yerli ve yabancı katılımcılara geleneksel Türk yemekleri sunarken, ramazan ruhunu paylaşıyor.

Japonya'da ramazan ayının heyecanı, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde verilen iftarlarda yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi, ülkenin başkentinde yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkını, ramazan boyunca iftar sofralarında buluşturdu.

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, cami ve oruç hakkında bilgi edindi.

Ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturan Japonlar, iftarlar vesilesiyle İslam'ın vecibelerini öğrenme fırsatı buldu.

Japonlar, caminin "sembolü" kabul edilen ve yerleşkedeki Diyanet Türk Kültür Merkezi'ndeki salonda iftarlara katıldı.

Yerli ve yabancı sponsorların destekleriyle kurulan iftar sofraları her milletten, her renkten ve her kültürden Müslüman'ı ramazan ruhuyla bir araya getirdi.

DİB Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayını hatimle teravih ve yoğun iftar programlarıyla geçirdiklerini ifade etti.

Kentte Müslüman topluluklar ve Japon konuklar arasında birlik duygularını güçlendirmeye çabaladıklarını belirten Atcı, düzenlenen mukabele ve sohbet programlarıyla katılımcılar arasında manevi odaklanma ve paylaşım ruhunu artırdıklarını söyledi.

"İftar sofraları en önemli etkinliklerden biri. İftarlar hayırseverlerce karşılanmakta." diyen Atcı, gencinden yaşlısına Müslümanlar ile camiyi ziyaret eden Japon konukların aynı sofrada buluşabildiğini söyledi."

Çocuk, genç dahil yerli ve yabancı katılımcıların bu sofralarda geleneksel Türk yemeklerini ve çeşitli kültürel ikramları tattığını kaydeden Atcı, "Tokyo Camisi, 2026 yılı ramazan ayında 6 binden fazlası Japon, 20 bin kişiyi iftarda ağırladı. Tokyo Camisi sadece ibadet edilen bir mekan değil, topluluk bağını güçlendiren ve kültürel etkileşimi artıran bir merkez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
