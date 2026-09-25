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TOKİ arsası iddiasında Ankara merkezli 5 ilde operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

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TOKİ arsası iddiasında Ankara merkezli 5 ilde operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ'ye ait arsanın kooperatifin malı gibi gösterilip 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL alındığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "bir konut yapı kooperatifi üzerinden TOKİ'ye ait arsanın kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterilerek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL alındığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sekiz şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheli G.K.'nin kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan ve kooperatife ait olmayan bir arsa, kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterildi.

Soruşturmada, müştekilerin güvenini sağlamak amacıyla sahte tapu kayıtlarının gönderildiği ve bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat temin edildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında bugün Ankara merkezli beş ilde toplam dokuz şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, B.Ç., G.Ö., A.K., G.K., N.S., R.S., H.Z. ve M.K. olmak üzere sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, şüpheli İ.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
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