Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi "Genius Olimpiyatları"nda finale kaldı

Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, 'Şeker Pancarı Küspesinden Alev Geciktiricili Kompozit Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi' projesiyle ABD'deki Genius Olimpiyatları'nda finalist oldular ve Türkiye'yi temsil edecekler.

Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yiğit Eren Yavi ve Burak Bedestenlioğlu'nun danışman öğretmenleri Yasemin Bağış rehberliğinde "Şeker Pancarı Küspesinden Alev Geciktiricili Kompozit Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi" projesini hazırladığı belirtildi.

TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında da test edilen projenin, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli proje yarışmalarından biri olan "Genius Olimpiyatları"nda 74 ülkeden 3 bin 254 proje arasından finalist olmaya hak kazandığına dikkati çekilen açıklamada, öğrencilerin proje ile 8-13 Haziran tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı