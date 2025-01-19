Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Tokatlı Balıkçı, Kaybolan Köpeği Şila'yı Bulana Çeyrek Altın Verecek

Tokatlı Balıkçı, Kaybolan Köpeği Şila'yı Bulana Çeyrek Altın Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, 5 gün önce kaybolan köpeği Şila'yı bulan kişiye çeyrek altın ödül vereceğini açıkladı. Köpeği için endişelenen Sezer, Şila'yı bulmak için çaba harcıyor.

Tokatlı balıkçı Şila'yı bulana çeyrek altın verecek

TOKAT - Tokat'ta kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, kaybolan köpeği Şila'yı bulan kişiye çeyrek altın ödül vereceğini açıkladı.

Almus ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, baraj kıyısında sahip çıktığı sokak köpeği Şila ile özel bir bağ kurmuştu. Sezer, Şila için baraj kenarına sıcak bir yuva yaparak minik dostuna özel bir yaşam alanı oluşturmuştu. Her gün balık kafeslerine tekneyle giden Sezer'e, Şila da eşlik ederken, köpeğin yavruları da annelerinin bu alışkanlığını devralarak Sezer'i yalnız bırakmamıştı. Sezer 5 günlüğüne şehir dışına çıktığında, döndüğünde Şila'yı bulamayınca büyük bir üzüntü yaşadı. Köpeğini bulmak için ilçeyi karış karış gezen Sezer, sadık dostunu bulamayınca, ona ulaşacak kişiye ödül vermeye karar verdi. Cebinde çeyrek altın bulunan Sezer, Şila'yı bulan kişiye bu altını hediye edeceğini belirtti.

"Cebimde çeyrek altınla dolaşıyorum"

Cebinde çeyrek altınla gezdiğini söyleyen Sadullah Sezer, "Almus ilçesinde balık yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum. 4-5 günlüğüne şehir dışına çıkmıştım. Sizin de bildiğiniz Şila isimli köpeğim kaybolmuş. Aradım ama bir türlü bulamadım. Hala da arıyorum. Şayet Şila'yı getiren olursa cebimde çeyrek altınla dolaşıyorum. Bu altını ona vereceğim. Helalı hoş olsun. Görenler, ilgilenenler bana bir zahmet bildirsinler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
img

Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.