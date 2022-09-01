Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi bölgede büyük bir gerilim yaşanmasına neden oldu. Gece saatlerinde evlerinin kapıları kırılan ve eşyalarıyla birlikte dışarı çıkarılan vatandaşlar yaşananlara direnip tepki gösterirken, sabah saatlerinde yüzlerce polis mahalleye girdi. Müdahalenin giderek sertleştiği Tokatköy'de halk çatılara çıktı, polis ekipleri biber gazlı müdahalede bulundu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi nedeniyle günlerdir tansiyonun yüksek olduğu Beykoz Tokatköy mahallesinde gece saatlerinde daha önce hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.

KAPILARI KIRILIP EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA ATILDILAR

Projeye karşı başlatılan hukuki sürecin devam etmesine ve mahkemelerden çıkan durdurma kararlarına rağmen vatandaşların evlerinin kapıları kırıldı ve eşyalarıyla birlikte dışarı çıkarıldılar.

MAHALLENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Sabaha karşı yüzlerce çevik kuvvet polisi ile çok sayıda TOMA ve zırhlı aracın geldiği mahallede neredeyse her sokağa polis barikatı kuruldu. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ, VATANDAŞ ÇATILARA ÇIKTI

Evlerinin boşaltılmasına tepki gösteren vatandaşlar çatılara çıkarken, polis ekipleri direnen insanlara biber gazıyla müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

DİSK BASIN-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Gazetecilerin mahalleye girişine de engel olunması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası "Kolluğun güvenli bölge dediği şey halkın haber alma hakkına müdahaledir. Gazetecilerin bu hukuksuz gerekçelerle işini yapmasını engellemek artık kabul edilemez bir hal almıştır. Emniyet bu durumu sürdürdüğü her dakika suç işlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.