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Tokat Zile'de kontrolden çıkan otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı.

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Tokat Zile'de kontrolden çıkan otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı.
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Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Artova kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

G.M. (51) idaresindeki 34 JB 4621 plakalı otomobil, Zile- Artova kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (49), M.M. (61) ve C.M. (59) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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