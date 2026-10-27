Tokat Zile'de kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat Zile'de kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Zile'de Ayvalı köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunanlar yaralandı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.K. (50) idaresindeki 34 FE 9405 plakalı otomobil, Ayvalı köyü mevkisinde H.İ.Y. (54) yönetimindeki 60 ZU 173 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.K. (43), H.Ü. (43) ve H.Ş. (72) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA