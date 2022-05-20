Tokat Valisi Numan Hatipoğlu şehitliği ziyaret etti - Haberler

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu şehitliği ziyaret etti

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu şehitliği ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şehitliği ziyaret etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şehitliği ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu, Erenler Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına gül bıraktı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Hatipoğlu, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi şükranla anıyoruz." dedi.

Şehitlik ziyaretine İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ile protokol üyeleri katıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Selahattin Hatipoğlu, Tokat, Şehit, dua, Güncel, Haberler

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