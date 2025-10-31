Haberler

Tokat Valisi Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'den rahatsızlanan şehit babasına ziyaret

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2020 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yasemin Köklü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş ve Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Yasemin Hanoğlu ile hastanede tedavi gören şehit babası Mehmet Karaca'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yasemin Köklü, doktorlardan Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karaca, ziyaretlerinden dolayı Köklü ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
