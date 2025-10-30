Haberler

Tokat Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Yeni İmkanlar Sunuyor

Tokat Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Yeni İmkanlar Sunuyor
Güncelleme:
Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek, engelli bireyler için ortak projeler üzerinde görüşmelerde bulundu. Rektör Yılmaz, üniversitenin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aras ve dernek üyeleri, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylere yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Rektör Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Üniversite olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak her adımı atmaya hazırız. Artık engelli raporlarına ilişkin itirazlar için başka bir şehre gitmelerine gerek kalmadı. Bu işlemler artık üniversite hastanemizde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

