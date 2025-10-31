Haberler

Tokat Üniversitesi Ebelik Bölümü'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Tokat Üniversitesi Ebelik Bölümü'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği
Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik Bölümü akademisyenleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hem kendi muayenelerini yaptırdı hem de öğrencilere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanında hem öğrencilere eğitim veren hem de topluma yönelik farkındalık çalışmaları yürüten ebelik bölümü akademisyenleri, kendi meme muayenelerini yaptırarak risk grubunda yer alanlar için ultrason ve mamografi randevuları oluşturdu.

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Alparslan, yaptığı açıklamada, yıllardır kadınlara meme sağlığı konusunda danışmanlık yaptıklarını, öğrencilere de bu konuda eğitim sunduklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettik. Bu nedenle farkındalığın önce bizden başlaması gerektiğine inanarak hep birlikte meme muayenelerimizi yaptırdık. Kendi sağlığımıza gösterdiğimiz özenin öğrencilerimize ve topluma örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Ebelik bölümü akademisyenleri, farkındalık ayı boyunca öğrenci ve toplum eğitimlerine de devam edeceklerini, erken tanının hayat kurtardığı mesajını vurgulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel


