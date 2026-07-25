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Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada
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KADIKÖY'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADIKÖY'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün saat 19: 00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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