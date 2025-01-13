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Tokat TSO Başkanı Emin Yılar, Gazetecilere Teşekkür Etti

Tokat TSO Başkanı Emin Yılar, Gazetecilere Teşekkür Etti
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Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya gelerek gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Emin Yılar, kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Yılar, bir lokantada gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Programa katılan gazetecilere teşekkür eden Yılar, gazeteciliğin halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Yılar, "Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Tokat halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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