Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tokat'tan kısa kısa

Tokat'tan kısa kısa

Güncel Haberler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak etkili oldu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçeye bağlı Ballıkaya köyünde şiddetli sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.

Sulusaray Kaymakamlığı ekipleri bölgede sorun olmaması için çalışmalara başladı.

Meteorolojiden alınan verilere göre yağışların bir müddet daha devam edeceği belirtilerek, ani dere taşması ve su baskını konusunda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Pazar'da anaokulu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tokat Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner Mahperi, Hatun Anaokulu tarafından hazırlanan okul öncesi eğitimi yıl sonu şenliğine katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin yıl içinde yaptıkları el emekleri ile hazırlanmış boyama, resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler de sunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Fatih Gülal - Güncel

Sulusaray Hisarcık Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title